В августе каждая третья смерть в регионах «тюменской матрешке» была связана с ковидом

В августе в Тюменской области и в Ханты-Мансийском автономном округе каждый третий умерший скончался от коронавируса. На Ямале – каждый четвертый. Данные опубликовал Росстат, сообщает издание NEFT.

В Тюменской области в августе статистика зарегистрировала 2 275 смертей. Из них у 753 человек основной причиной смерти стал коронавирус. Это в 150 раз больше, чем год назад. В августе 2020-го от ковида в регионе скончалось только пять человек.

В Югре в августе этого года статистики зафиксировали 1 397 смертей. Из них 437 умерли от COVID-19. Это в семь раз больше, чем год назад. В августе 2020 года от ковида в ХМАО умерли 64 человека, сообщает NEFT.

На Ямале четверть умерших скончались от коронавируса. Из 394 человек новой инфекцией было заражено 162 человека, в августе 2020 года 21 житель ЯНАО скончался от коронавируса.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 15.10.21

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