Мусорщики спасли от гибели щенят, которых кто-то выкинул в контейнер в пластиковом пакете

Бригада мусорщиков спасла от гибели щенят, который кто-то сложил в пластиковый пакет и выбросил в контейнер. Находка обнаружилась на одной из площадок в Юргинском районе Тюменской области.

Неизвестные положили живых животных в пакет и выбросили в контейнер для мусора, сообщает «Тюменская линия». «До того момента, когда содержимое емкости выгрузили в спецтехнику, щенки никак не проявляли себя и начали жалобно скулить только за секунды до включения пресса. Мужчинам потребовалось немало усилий, чтобы отыскать их среди мусора», – рассказали в «Тюменском экологическом объединении».

В компании ООО «ТЭО» подчеркнули, что емкости на контейнерных площадках предназначены только для твердых коммунальных отходов. В частности, законодательством категорически запрещено выбрасывать вместе с ТКО даже биологические отходы, а животные ни при каких обстоятельствах не должны оказаться среди мусора.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 15.10.21

В августе каждая третья смерть в регионах «тюменской матрешке» была связана с ковидом. / Сегодня – Всемирный день чистых рук. Как правильно их мыть – инструкция (ВИДЕО). / Хозяйке пансионата, где погибли 7 человек, продлили срок содержания под стражей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»