Подросток на мопеде тяжело травмировался, выехав под колеса машины на красный свет

В Ялуторовске подросток получил тяжелые травмы, выехав на мопеде под колеса машины на красный свет. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области, инцидент произошел на перекрестке улиц Комсомольская и Советская в 20 часов 30 минут 14 октября.

По предварительной информации, подросток на мопеде проехал перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lexus, которым управлял 20-летний водитель. Несовершеннолетний был доставлен в больницу. Его мотошлем от удара раскололся на несколько частей.

Права управления мопедом пострадавший не имел, само транспортное средство он купил за заработанные им деньги.

Тюмень, Елена Васильева

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