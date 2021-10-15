В Тюмени 4-летний мальчик выносил мусор и попал под Lexus

В Тюмени маленький ребенок попал под машину. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, трагический инцидент случился в 18 часов 30 минут во дворе дома на ул. Мебельщиков, 2.
По предварительным данным, ребенок был на улице один, выносил мусор. Мальчик попал пол колеса Лексуса, которым управлял 40-летний водитель. У малыша диагностированы ушибы и ссадины. Скорая доставила ребенка в ОКБ №2. Ему рекомендовано амбулаторное наблюдение, уточняет «Тюменская линия».
Тюмень, Елена Васильева
Тюмень. Другие новости 15.10.21
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