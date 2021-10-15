Житель Тобольска пойдет под суд за то, что ловил стерлядь во время нереста

В Тюменской области под суд пойдет браконьер, который ловил стерлядь в нерестовый период.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО, преступление было совершено 25 июня 2021 года. В нарушение правил рыболовства, согласно которым добыча стерляди запрещена повсеместно, 56-летний житель Тобольска вылавливал рыбу на 490 километре реки Иртыш. В лодке, принадлежащей браконьеру, полицейские обнаружили плавную донную рыболовную сеть с 24 особями стерляди. Причинённый злоумышленником ущерб составил 22 тысячи рублей.

На момент обнаружения рыба находилась в живом виде и была выпущена в реку.

В рамках расследования уголовного дела вина фигуранта была доказана, и в настоящее время уголовное дело с утверждённым транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Тобольский районный суд для рассмотрения по существу.

Тобольск, Елена Васильева

Тобольск. Другие новости 15.10.21

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