Тюменец задушил знакомую за претензии о том, что они возвращались из гостей пешком, а не такси

Житель Ишима пойдет под суд за убийство: он задушил знакомую женщину за претензии и оскорбления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области, преступление было совершено в ночь на 7 августа этого года. Обвиняемый мжчина 47 лет и его 49-летняя жертва возвращались из гостей, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По пути между мужчиной и женщиной возник конфликт – последняя стала оскорблять и попрекать тем, что возвращаться пришлось пешком, а не на такси. Разозлившись, преступник задушил женщину, после этого засыпал ее тело листвой и ветками.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что обвиняемый уже был судим.

Ишим, Елена Васильева

Ишим. Другие новости 15.10.21

Житель Тобольска пойдет под суд за то, что ловил стерлядь во время нереста. / Вахтовики смогут бесплатно «заморозить» свой мобильный номер на полгода. / В Тюмени 4-летний мальчик выносил мусор и попал под Lexus. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»