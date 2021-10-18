На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск машина съехала в кювет – погибло три человека

Смертельное ДТП произошло накануне в Тобольском районе, на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Как сообщили в Госавтоинспекции, на ровной дороге и при хорошей погоде автомобиль «Шевроле» съехал в кювет и опрокинулся. 37-летний пассажир, житель Тобольска, скончался на месте аварии, 33-летняя женщина и 39-летний мужчина, находившиеся также в салоне, умерли в больнице.

По предварительным данным, все трое погибших пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, в живых осталась только 42-летняя водитель иномарки, которая была пристегнута, она в больнице.

В ГИБДД уточнили, что стаж водителя «Шевроле» составил 8 лет, за последнее время у нее было всего одно нарушение ПДД – оно касалось правил перевозки детей в автомобиле.

Тобольский район, Александр Непомнящий

Тобольский район. Другие новости 18.10.21

Птичий грипп в Тюменской области: уничтожается птица с крупной птицефабрики и частных подворий. / Коллективный иммунитет в регионах УрФО – от 33 до 52%: рассказываем, где сколько вакцинированных (КАРТА). / «Ситуация более сложная…» Кудрин ожидает длинный пандемийный марафон с ухудшениями. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»