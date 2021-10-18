Два удара ножом в спину – тюменец убил сожительницу, которая хотела его бросить

Житель Тобольска стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Двумя ударами ножа в спину он убил свою сожительницу, которая хотела его бросить.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области,

Преступление было совершено 17 октября 2021 года около 2 часов в комнате общежития, расположенного в 4 микрорайоне города Тобольска. Там между 21-летним обвиняемым и его 18-летней сожительницей произошла ссора, во время которой девушка сообщила молодому человеку, что собирает вещи и уходит от него. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после услышанного, нанес два удара ножом в спину уходящей возлюбленной. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

В настоящее время по ходатайству следователя СКР житель Тобольска заключен под стражу. По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, медико-криминалистическая и другие. С места преступления изъято орудие убийства.

Тобольск, Елена Васильева

Тобольск. Другие новости 18.10.21

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