В Тюмени пожилой мужчина угрожал подросткам ножом

Следственный Комитет Тюменской области начал проверку по сообщению о мужчине, который угрожал ножом школьникам. Видео с происшествием появилось накануне в соцсетях.

Как видно на записи с камер видеонаблюдения, мужчина с ножом в руке преследует двоих подростков. Так же, как сообщили в МВД, он им угрожал.

Следственный комитет по Тюменской области проводит проверку. В настоящее время личность мужчины, запечатленного на видео, установлена. Задержанный оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Его через некоторое время задержали полицейские. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Нож, который был при нем, изъят.

В рамках доследственной проверки следствием будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Александр Непомнящий

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