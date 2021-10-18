За сутки число заболевших коронавирусом в Тюмени выросло на 298, 27 человек умерло

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 298, 45 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 66 545 человек. За сутки от коронавируса скончалось 27 человек.

За то же время выздоровели 139 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 56 796 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 29 585 человек. Из общего количества заболевших, 31 жителю региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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