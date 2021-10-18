Следком возбудил уголовное против пенсионера, который угрожал прохожим ножом

После проведенной проверки Следственный комитет Тюменской области возбудил в отношении 69-летнего пенсионера уголовное дело по статье «Угроза убийством».
По данным ведомства, 13 октября подозреваемый во дворе дома по улице Голышева размахивал ножом и высказывал угрозы убийством в адрес несовершеннолетнего и 19-летнего молодого человека.
В настоящее время проводятся следственные действия. Допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Во время следствия проверят и дать правовую оценку действия должностных лиц органов системы профилактики.
Расследование уголовного дела находится на контроле главы Следственного комитета Российской Федерации.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 18.10.21
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