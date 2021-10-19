Тюменец зарубил топором жену, которая ушла в гости и там уснула

Житель Тюменской области убил жену, которая ушла в гости и там уснула.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено два дня назад в селе Мизоново Ишимского района. Вечером 17 октября подозреваемый, ранее судимый мужчина 67 лет, проснулся вечером и не обнаружил дома свою супругу. Вооружившись топором, он пошел искать ее, предполагая, где находится женщина. Найдя ее спящей в доме у друзей, он нанес 68-летней потерпевшей множественные рубленые раны головы и рук. Женщина была госпитализирована в больницу где, несмотря на усилия врачей, скончалась.
По подозрению в совершении преступления 67-летний мужчина был задержан.
Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Ишим, Елена Васильева
Ишим. Другие новости 19.10.21
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