За сутки коронавирусом в Тюменской области заболело более 300 человек. Умерло – 22

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 309, это снова самый большой показатель с начала пандемии. 43 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 в Тюменской области достигло показателя в 66 854 человека. За сутки от коронавируса скончалось 22 человека.

За то же время выздоровели 142 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 56 938 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 30 794 человек. Из общего количества заболевших, 31 жителю региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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