Ради хайпа: в Тюмени ГИБДД остановила «Ладу» с людьми в багажнике

Ролик для Tik Tok не получился. Сегодня ночью инспекторы ГИБДД в центре города остановили «Ладу-Гранту» с двумя пассажирами в багажнике. По их словам они снимали видео для соцсетей.

При этом оштрафовали как водителя, так и пассажиров. Первого – за тонировку, не отвечающую требованиям и перевозку пассажиров вне салона. 18-летняя девушка и 19-летний молодой человек, которые ехали в багажнике, получили штраф за езду без использования ремней безопасности.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 20.10.21

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