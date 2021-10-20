За сутки коронавирусом в Тюменской области заболело 316 человек

В Тюменской области за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 316 – это снова самый большой показатель заболеваемости с начала пандемии. 46 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 67 170. За сутки от коронавируса скончалось 13 человек.

За то же время выздоровели 145 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 57 083 жителя Тюменской области.

Под наблюдением медиков находится 31 301 человек, которые перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших 26 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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