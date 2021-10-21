Два человека погибли в ДТП под Уватом – из-за трагедии даже частично перекрывали федеральную трассу

43-летняя пассажирка Toyota, жительница Омской области, и 59-летний водитель Volvo из Сухого Лога Свердловской области погибли на 408-м км трассы Тюмень-Ханты – Мансийск в Уватском районе вечером 20 октября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo, от удара последний выбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с другим большегрузом, тоже Volvo.

66-летний водитель Toyota, житель Омска, и 50-летний водитель второго большегруза получили травмы.

«Движение по федеральной трассе было частично ограничено, осуществлялось в реверсивном режиме. В момент ДТП осадков не было, дорога была сухой», – отметили в госинспекции.

Уват, Александр Непомнящий

Уват. Другие новости 20.10.21

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