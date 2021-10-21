Тюменцев приглашают обсудить смерть и личные потери за чашкой чая

Обсудить смерть и личные утраты приглашают тюменцев. Необычная встреча проводится в рамках проекта Death cafe. Его задача – сформировать осознанное отношение к смерти для того, чтобы жить гармонично и полноценно. Организаторы говорят, что на встречах нет заранее заданного вектора, участники самостоятельно предлагают темы для разговора, а модераторы помогают организовать беседу.

Одними из условий Death café являются конфиденциальность и взаимоуважение. Организаторы отмечают, что подобные встречи не имеют отношения к субкультурам и психотерапии. Желающие присоединиться к Death café должны зарегистрироваться и прийти в 15 часов 23 октября по адресу Пирогова, 3 (Биофак ТюмГУ).

Тюмень, Елена Васильева

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