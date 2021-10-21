Мужчине пришили стопу, которую он отпилил болгаркой

В Ишиме врачи помогли мужчине, который случайно отрезал себе стопу болгаркой.

Мужчина 36 лет поступил в областную больницу № 4 30 сентября, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Травматолог-ортопед Парвинжон Азимов констатировал – стопа была повреждена на 95 процентов и буквально висела на коже.

«Были разрушены все анатомические структуры стопы на уровне среднего отдела. Для меня главным было сохранить поврежденную конечность, избежав ампутации», – рассказал он.

Доктор провел реплантацию стопы, восстановил поврежденные структуры. Спустя месяц стало понятно – операция прошла успешно, пациент чувствует все пальцы, через неделю его выпишут домой.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 21.10.21

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