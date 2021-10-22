Парковки в центре Тюмени станут платными

В Тюмени парковки, прилегающие к центральным улицам города, станут платными. Соответствующее постановление администрации опубликовано на портале «Официальные документы города Тюмени». Это касается парковок расположенных в границах улиц Челюскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской. Изменения затронут 575 парковочных мест.

С 29 октября с 7 утра и 7 вечера за один час использования парковочного места нужно будет заплатить 30 рублей. Первые 15 минут – бесплатные. Бесплатно парковкой можно пользоваться с 7 вечера и до 7 утра, а также в выходные и праздничные дни.

Тюмень, Александр Непомнящий

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