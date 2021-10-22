За сутки коронавирусом в Тюменской области заболело 320 человек. Каждый 5 – ребенок

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 320, и это снова самый большой показатель с начала пандемии. 59 из зараженных – дети. Всего с начала пандемии в области COVID-19 был лабораторно подтвержден у 67 808 человек. За сутки от коронавируса скончалось 17 человек.

Больничные листы по ковиду за сутки закрыл 131 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба Тюменской области, излечилось 57 362 человека.

При этом, под наблюдением медиков находится 32 251 человек, которые перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших 34 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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