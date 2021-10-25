Муж выиграл суд у бывшей жены по порочащим сторис в Instagram

В Тюмени мужчина подал в суд на бывшую жену – причиной стали сторис, которые она публиковала на своей страничке в Instagram. Как сообщает пресс-служба суда, пара развелась еще в 2019. Спустя какое-то время женщина стала публиковать в социальной сети короткие видео о том, что бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше так вообще жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни.

В судебном заседании Александр рассказал, что сначала решил не реагировать на это, но когда на ложные и слишком эмоциональные ролики стали обращать внимание общие друзья и родственники, он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство. Мужчина потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей.

Суд первой инстанции не поддержал мужчину, но он подал апелляцию, приложив при этом справку о доходах, банковские чеки по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей.

Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца. Суд обязал супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток. С учетом характера распространенной информации и длительности ее нахождения в Сети, бывшая жена должна выплатить Александру 5 000 рублей.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 22.10.21

Здравствуй, гололед: более ста тюменцев сегодня получили травмы на улицах. / «Основная сложность – это закрытие границ»: туроператоры развеяли ковидные мифы о путешествиях. / За сутки коронавирусом в Тюменской области заболело 320 человек. Каждый 5 – ребенок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»