В Тюменской области открывают еще один моногоспиталь

В Тюменской области открыли дополнительный моноинфекционный госпиталь на базе корпуса Областной больницы №9 в селе Вагай, это недалеко от Тобольска. Об этом сообщили в региональном департамента здравоохранения.

Причиной послужило ухудшение эпидобстановки и увеличение числа госпитализаций людей с диагнозом COVID-19. Сейчас в регионе работает 18 госпиталей на 3 687 коек, свободный коечный фонд – 12,2%.

Ведется ежедневный мониторинг эпидситуации, чтобы при необходимости оперативно развернуть ранее переоборудованные учреждения, которые пока находятся в резерве, говорится в сообщении ведомства.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 25.10.21

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