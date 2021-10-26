Тюмени выделят 2 млрд в кредит на строительство развязки у Тюменской слободы

Власти Тюменской области получат кредит на строительство развязки от Комарово до Тюменской слободы. Минстрой РФ одобрил выделение займа на 2 млрд рублей для строительства дорожной развязки. Она должна связать Червишевский тракт с Тюменской слободой, ее планируют построить к 2023 году.

Сейчас в этом районе ежедневно скапливаются автомобильные пробки, сообщает корреспондент «Нового Дня» – участок не справляется с текущей нагрузкой.

Однако решению «пробочного» вопроса раны не все тюменцы – ранее жители микрорайонов Комарово и Патрушева выступали против строительства развязки, так как она затрагивала памятник природы «Тополя». По заверениям администрации города, проект скорректирован, съезд к «Тополям» из него исключили.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 26.10.21

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