В уральских родительских чатах новая тема для паники: «Вместо Манту собираются ставить прививку от коронавируса»

В родительских чатах на Урале распространяется новая страшилка – якобы, медики собираются провести тайную вакцинацию детей от коронавируса. При этом в фейковом сообщении говорится, что прививку сделают под видом пробы Манту. Об этом рассказала тюменский педиатр Елена Т. Обеспокоенные родители прислали ей сообщение, в котором попросили объяснить, «что должно быть написано на тюбике, чтобы быть уверенной, что именно Манту нам ставят».

При этом в России не проводится вакцинация от коронавируса для тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Проба Манту – это диагностический тест, под кожу вводится туберкулин, а медики оценивают по размеру папулы напряженность иммунитета. Реакцию проверяют у детей, привитых БЦЖ, раз в год, начиная с 12 месяцев. В отличие от туберкулиновой пробы, прививки же всегда ставят внутримышечно.

Тюмень, Елена Сычева

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