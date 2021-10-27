В Ишиме выявили картельный сговор стоимостью 134 млн рублей

В Тюменской области выявлен картельный сговор на сумму более 134 млн рублей.

Ишимская межрайонная прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора акционерного общества «Ишимское пассажирское автотранспортное предприятие» и индивидуального предпринимателя.

Первый – обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, если это деяние повлекло извлечение дохода в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Второй фигурант получил обвинение по ч.1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, если это деяние повлекло извлечение дохода в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор автотранспортного предприятия и индивидуальный предприниматель вступили в преступный сговор, направленный на заключение картеля в целях ограничения конкуренции в сфере пассажирских автоперевозок в Ишиме и Ишимском районе. Для его реализации они приняли участие в двух проводимых в 2018 году администрацией Ишимского района открытых конкурсах на осуществление регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, связывающим Ишим с населенными пунктами Ишимского муниципального района.

При этом, предприниматель в поданных заявках указал, что готов исполнять муниципальные контракты за 1 рубль, и был признан победителем. Однако от заключения контрактов он уклонился. В связи с этим муниципальные контракты в июне 2018 года были заключены с генеральным директором Ишимского автотранспортного предприятия по их максимальной цене – более 83,6 млн и свыше 34,6 млн рублей соответственно и сроком выполнения работ с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Впоследствии по одному из выигранных конкурсов генеральный директор предприятия заключил с супругой индивидуального предпринимателя договор субподряда по пассажирским перевозкам.

В результате картеля обвиняемые получили доход в общей сумме более 134 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Ишимский городской суд Тюменской области для рассмотрения по существу.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 27.10.21

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