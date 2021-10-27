Новый рекорд: в Тюменской области за сутки 331 заболевший COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 27 октября 2021 года увеличилось на 331, 46 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 69 435 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось еще 16 человек.

За тоже время выздоровели 118 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 57 936 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 34 387 человек, которые перенесли ковид в ближайшие недели. Из общего количества заболевших 44 пациентам с коронавирусом необходима поддержка аппаратов ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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