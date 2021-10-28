Тюменец два месяца переписывался по мобильному телефону с родственниками убитой им женщины

Житель Тюменской области убил свою знакомую, а потом с мобильного устройства два месяца переписывался с родней жертвы, чтоб они ни о чем не догадались.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, 14 июня 2021 года 36-летний тюменец в районе села Каменка поссорился ос своей 38-летней знакомой. Он ударил ее кулаком в голову, потом накинул на шею веревку и задушил. После убийства мужчина забрал мобильный телефон жертвы и ее золотые украшения, а тело спрятал в кусты.

На протяжении двух месяцев обвиняемый вводил в заблуждение родственников потерпевшей, переписываясь с ними от имени женщины, чтоб те ни о чем не догадались.

Как уточняет СКР, несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, и жертву, и преступника удалось установить.

Ему было предъявлено обвинение и в убийстве, и в краже, в том числе с причинением значительного ущерба.

Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 28.10.21

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