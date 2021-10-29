На горячие источники и в аквапарк приезжать не надо – в Тюменской области начинаются недельные ковикулы

С завтрашнего дня, 30 октября, вступает в силу постановление правительства Тюменской области о недельной приостановке работы городских предприятий. Согласно документу, закрываются рестораны и кафе. ТРЦ и магазины (кроме продуктовых) также не работают. На ковикулы уходят СПА-центры, салоны красоты, аквапарк «ЛетоЛето» и популярные у тюменцев и гостей из других регионов горячие источники. Как сообщает корреспондент «Нового Дня» спрос на отдых в СПА-зонах Тюмени был велик, однако в связи с тем, что ничего до 7 ноября в регионе работать не будет, многим отдыхающим пришлось сменить планы.

Продолжат работу в Тюменской области только предприятия, от которых зависит повседневная деятельность. Также будут работать аптеки, учреждения здравоохранения и экстренные службы. Продолжат работу и пункты вакцинации.

Отметим, что в связи с ковидными нерабочими днями, объявленными в Тюменской области, не будут работать также и популярные у туристов достопримечательности Тобольска.

Тюмень, Александр Непомнящий

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