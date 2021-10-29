В ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург погиб водитель и его питбуль

Накануне вечером на на 305-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП. Водитель «Хонда Аскот», по данным Госавтоинспекции, начал обгон большегруза с правой стороны. Маневр оказался роковым: легковой автомобиль задел колесом обочину, после чего машина ушла в неконтролируемый занос. По итогам его «Хонду» отбросило на бетонный столб.

Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на две части. Водитель и его питбуль, который находился в машине – погибли. Обстоятельства ДТП выясняются.

«В машине была найдена бутылка пива. Состояние автомобилиста определит посмертная экспертиза», – говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее у тюменца не было грубых нарушений ПДД. Дорога в момент ДТП была мокрой, шел мелкий дождь.

Тюмень, Александр Непомнящий

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