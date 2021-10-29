Тюменская область: за сутки 336 человек заболели COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 29 октября 2021 года увеличилось на 336, 47 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболело 70 104 человека. За сутки от коронавируса в области скончалось 14 человек.

За тоже время выздоровели 117 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечилось 58 173 человека.

При этом, под наблюдением медиков находится 35 266 человек, которые переболели ковидом в последние недели. Из общего количества заболевших, 43 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ.

Тем временем, за последние четыре недели недельный показатель заболеваемости вырос на 33%. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Более 64% заболевших приходятся на Тюмень.

Тюмень, Александр Непомнящий

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