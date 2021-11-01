Жительнице Тобольска прислали счёт на 75 тысяч рублей за повреждённую пломбу на счётчике

Житель Тобольска в одном из пабликов Тобольска пожаловался на грабительский счёт за коммуналку. Со слов автора, в сентябре к пожилой женщине, которая проживает одна, пришли представители ее управляющей компании. Они проверили приборы учета водоснабжения, после чего объявили, что на счетчике ХВС повреждена пломба.

«Дали подписать какие-то бумаги и на этом ушли. В итоге, за сентябрь пришла квитанция с оплатой по нормативу за ХВС и отведение сточных вод за месяц в сумме 4600₽. Оплатили. Сегодня же пришла квитанция с оплатой норматива ХВС + сточные 75000₽" – говорится в сообщении.

Впрочем, как следует из комментариев к посту, в Тобольске такое происходит регулярно. Под постом называли и более крупные суммы. Впрочем, некоторые тобольчане рассказали, что вопрос решается через привлечение правоохранительных органов, в первую очередь прокуратуры. Либо через судебное разбирательство.

«У нас была похожая ситуация. Мы написали в прокуратуру. Через месяц нам пришла нормальная платёжка. Все решили без нас. Пишите в прокуратуру. И не слушайте тех, кто пишет, что невозможно ничего сделать!!! Это не так!!!" – написал один из пользователей соцсети в комментариях.

По-видимому, коммунальщики не стали разбираться, намеренно или нет сорвана пломба. В таком случае, согласно закону, делается перерасчет в десятикратном размере с момента последней поверки счетчика ответственной организацией. В любом случае, оспорить это решение можно.

Тобольск, Александр Непомнящий

Тобольск. Другие новости 29.10.21

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