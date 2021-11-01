Ямал: за сутки COVID-19 выявили еще у 143 человек

143 новых случая COVID-19 выявлены за последние сутки на Ямале. Таковы данные регионального оперштаба. Из них 133 приходится на жителей региона, 10 – на вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 54 319.

На сегодняшний день в больницах округа под наблюдением врачей находится 943 ямальца. 131 – в тяжелом состоянии, 25 жителям региона требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 3 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии на Ямале от COVID-19 умерло 759 человек.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 01.11.21

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