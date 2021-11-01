Тюменская область: за сутки ковидом заболело 340 человек, умерло – 25

За сутки в Тюменской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 340. 56 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя в 71 120 человек. За сутки от коронавируса скончалось еще 25 человек.

За то же время выздоровели 112 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 58 513 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 36 409 человек, которые перенести коронавирус в последние недели. Из общего количества заболевших, 41 жителю региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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