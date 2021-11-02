Тюменская область: за сутки ковидом заболело 340 человек

Еще 340 человек получили за минувшие сутки положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. Как сообщает региональный оперштаб, 52 из зараженных – дети.

С начала пандемии общее количество больных COVID-19 в Тюменской области достигло показателя в 71 460 человек. За сутки от коронавируса скончалось еще 11 человек.

За последние 24 часа больничные листы по поводу коронавируса закрыли 109 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, в Тюменской области излечилось 58 622 человека.

Под наблюдением медиков находится 36 919 человек, которые перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших, находящихся в тюменских ковидариях, 46 пациентам необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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