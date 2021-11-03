В Тюмени и области с 8 ноября QR-коды становятся обязательными для посещения ТЦ, а также объектов досуга и культуры

Посещение торговых центров и ряда других объектов с 8 ноября 2021 года в Тюменской области будет возможно только при предъявлении QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19.

В постановление правительства Тюменской области вносятся соответствующие изменения. Напомним, QR-код получить двумя путями: либо поставить прививку от коронавирус, либо переболеть. При этом, первый сертификат будет действовать 12 месяцев, а в случае болезни – только шесть. К электронному документу необходимо приложить документ, удостоверяющий личность.

Только наличие обоих документов с 8 октября откроет доступ в театры, кинотеатры, концертные залы, цирк, а также в спортивные объекты при проведении физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов. Изменения касаются всех граждан, достигших возраста 18 лет.

Единственным исключением в этом правиле становится медотвод от вакцинации. Его нужно подтвердить соответствующим медицинским документом. В таком случае для посещения всего вышеперечисленного потребуется не только справка, но и действующий ПЦР-тест, который сделан не позднее чем за 72 часа до посещения нужного объекта.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 03.11.21

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