За сутки коронавирусом в Тюменской области заболел 341 человек. Каждый четвёртый – ребёнок

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 341 человека. 81 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя в 71 801 человека. За сутки от коронавируса скончалось 11 человек.

За то же время выздоровели 107 человек, а всего с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 58 729 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 37 193 человек, которые пернесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших, находящихся в больницах Тюменской области, 47 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 03.11.21

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