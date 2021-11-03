Учебные заведения Тюменской области переходят на дистант

В Тюменской области решили продлить каникулы для учащихся. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного образования и науки Алексей Райдер в видеообращении к жителям региона.

Полноценные каникулы полноценно продлятся для учащихся 1-4 классов во всех школах. 5-11 классы средних школ, учреждения среднего профессионального образования, высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение. Это период пока обозначен сроком с 8 по 13 ноября.

Детские дошкольные учреждения с 8 ноября будут работать в обычном режиме, со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Эти меры, по мнению властей, позволят снизить риск распространения заболевания среди учащихся, педагогов и родителей.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 03.11.21

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