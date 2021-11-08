Сегодня в Тюмени открылись обособленные пункты вакцинации

Сегодня в Тюмени открыли ещё 3 обособленных пункта вакцинации. Напомним, неделю назад городские власти приняли решение перенести пункты вакцинации из ТРЦ в отдельные помещения. Первый из них был открыт в «Легкоатлетическом манеже». Ещё 3 заработали сегодня с 8 утра во Дворце «Пионер», на стадионе «Геолог» и в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Они будут вести прием пациентов до 20 часов.

Также с 8 ноября дополнительные пункты вакцинации открылись в спортивных школах «Тура» и «Водник», детско-юношеском центре «Пламя», Центре спортивной гимнастики на ул. Ватутина, 1 и в Центре развития творчества детей и юношества «Грант».

Всего за ноябрьские каникулы с 30 октября по 7 ноября прививку от COVID-19 сделали 54 тыс. 213 жителей Тюменской области.

Власти приняли решение о переносе пунктов вакцинации из ТРЦ из-за введения системы QR-кодов. С сегодняшнего дня для посещения торговых центров нужен сертификат о вакцинации или подтверждение перенесенного заболевания.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 03.11.21

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