В Тобольске адвокат подрался со следователями

В Тобольске следствие выясняет подоплеку конфликта сотрудников регионального УМВД и местного адвоката. Последнего обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью одному из правоохранителей. Известно, что ночью 5 ноября все участники событий находились в номере одной из гостиниц Тобольска. Возник конфликт. По данным СК, адвокат несколько раз ударил следователя по голове. Пострадавшего госпитализировали, а адвоката задержали. По решению суда его отправили по домашний арест до 4 января следующего года. Следствие продолжается.

Между тем, в одном из местных Телеграмм-каналов уже появилась неофициальная версия произошедшего в гостиничном номере. Якобы, в деле фигурирует вымогательство (причем, взаимное) и скрытая запись переговоров с использование спецтехники. «В настоящее время Силиным подано встречное заявление о вымогательстве сотрудниками полиции, к которому приложена аудиозапись разговора. Именно поэтому его отправили не ИВС, а под домашний арест. Аудиозапись сейчас изучают в следственном комитете», – говорится в публикации.

Тобольск, Александр Непомнящий

Тобольск. Другие новости 08.11.21

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