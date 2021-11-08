За сутки коронавирусом в Тюменской области заболели 347 человек

По информации Тюменского оперштаба за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 347. 30 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 73 533. За сутки от коронавируса скончалось 13 человек.

За то же время выздоровели 96 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 59 232 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 37 139 человек. Из общего количества заболевших, 41 жителю региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 08.11.21

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