Тюменская область: ещё 349 человек заболели ковидом

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом в области увеличилось на 349. 26 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 73 882. За сутки от коронавируса скончалось 15 человек.

За то же время выздоровело 92 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 59 324 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 38 322 человек. Из общего количества заболевших, 41 пациенту необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 09.11.21

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