В Тюменской области молодой человек ушёл проводить друга в армию и бесследно пропал

В Викуловском районе Тюменской области вторые сутки ищут 17-летнего Антона Гольцмана. Следственный Комитет по факту исчезновения юноши уже возбудил уголовное дело.
По данным ведомства, 7 ноября подросток ушел из дома в селе Поддубровное на проводы друга в армию – в село Викулово, он был со своими знакомыми. В последний раз его видели в тот же день в 23 часа. До настоящего времени домой он не вернулся и его местонахождение не известно.
«На месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления, сотрудников полиции, а также волонтеров», – сообщили в следственном комитете по Тюменской области.
Викуловский район, Александр Непомнящий
Викуловский район. Другие новости 09.11.21
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