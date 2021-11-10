Вдовец и трое сыновей отсудили у дорожного предприятия 3,6 миллиона за гибель на нечищеной дороге жены и матери

Семья в Тюменской области отсудила у дорожников 3,6 миллиона рублей у дорожников за гибель в ДТП жены и матери троих детей.

Трагедия произошла вечером 8 января 2021 года на Уватском тракте в Тобольске. Женщина ехала на Kia Rio. Из-за наледи на дороге колеса автомобиля соскользнули на обочину. Транспортное средство резко изменило траекторию своего движения, выехало на встречную полосу и столкнулось с автобусом ЛИАЗ. В результате ДТП женщина, мать троих сыновей, один из которых несовершеннолетний 2006 года рождения, погибла.

В феврале 2021 года постановлением мирового судьи АО «ТОДЭП» было признано виновным по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) с назначением ему штрафа в размере 100 тыс. рублей в доход государства.

В апреле 2021 года супруг с сыновьями обратился в Тобольский городской суд с иском к АО «ТОДЭП» о возмещении вреда и судебных расходов.

Дело было рассмотрено с участием работника Тобольской межрайонной прокуратуры. В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

Установлено, что обочина, на которую съехала автомобилистка, в нарушение ГОСТа была занижена на величину от 8 до 10 см относительно кромки проезжей части при допустимой норме не более 4 см. Опасная обочина стала причиной смертельного ДТП.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с АО «ТОДЭП» в пользу супруга и сыновей свыше 3,6 млн рублей в счет возмещения морального вреда и судебных расходов. Кроме того, организация в связи со смертью кормильца будет выплачивать несовершеннолетнему сыну ежемесячно компенсацию в размере более 19,6 тыс. рублей с последующей индексацией до достижения им совершеннолетия или до 23 лет в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях, отметили в пресс-службы прокуратуры по ЯНАО.

Тобольск, Елена Васильева

Тобольск. Другие новости 09.11.21

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