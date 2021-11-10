За сутки коронавирусом в Тюменской области заболели ещё 349 человек

В Тюменской области за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 349, 18 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя в 74 231 человек.

За сутки от коронавируса в Тюменской области скончалось 11 человек.

За то же время выздоровели 95 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 59 419 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 38 508 человек, которые переболели ковидом в последние недели. Из общего количества заболевших, госпитализированных в больницы Тюменской области, 40 пациентам необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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