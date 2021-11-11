Тюменских зэков переписали

В Тюменской области переписали всех заключенных. Процедуру переписи населения прошли 5600 человек, находящихся в исправительных учреждениях региона, сообщает региональное УФСИН.

Ответственными за перепись в пенитенциарных учреждениях были назначены 15 сотрудников, прошедших обучение. Опрос проводился на переписных листах со слов лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В переписные листы осужденных не вносились данные о занятости и отсутствии работы, миграции и жилищных условиях. Все остальные вопросы в переписных листах были такие же, как и у свободных граждан.

Тюмень, Елена Васильева

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