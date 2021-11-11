За сутки коронавирусом в Тюменской области заболели 346 человек

В Тюменской области за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 346, 24 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 в регионе достигло показателя в 74 577 человек. За сутки от коронавируса скончалось 17 человек, закрыли больничные листы по ковиду – 98 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 59 517 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 38 621 человек, которые перенсли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших, находящихся на лечении в больницах Тюменской области, 37 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 11.11.21

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