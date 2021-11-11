В Тюмени выявили еще один очаг заболевания коронавирусом

В Тюмени приостановлена госпитализация пациентов в радиологическое отделение №1 Медицинского города в Тюмени. Там выявлен очаг COVID-19. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией выявлены среди сотрудников, которые оказывали помощь положительным по ковиду и контактным пациентам

На данный момент в Радиологическом отделении №1 проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекция помещений. В течение 14 дней будет вестись наблюдение за контактными пациентами.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 11.11.21

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