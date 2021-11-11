На трассе Тюмень – Ханты-Манскийск произошло смертельное ДТП

Сегодня около полудня на 68-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Мицубиси Лансер» въехал в стоящий на обочине большегруз «Мерседес».

41-летний водитель легковушки, житель Челябинской области, скончался на месте ДТП. От удара автомобиль буквально превратился в груду металла. О других пострадавших пока не сообщается.

Стрелка спидометра «Мицубиси» в момент удара застыла на отметке 145 километров в час. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге не ограничено, осуществляется в полном объеме.

Ярковский район, Александр Непомнящий

Ярковский район. Другие новости 11.11.21

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