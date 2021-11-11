Дистан в школах Тюменской области продлили до 20 ноября для учеников старших классов

Дистанционное обучение для школьников Тюменской области с 5 по 11 класс продлили до 20 ноября. Это следует из постановления губернатора региона Александра Моора, которое он подписал сегодня. Также это касается и средних учебных заведений.

Кроме того, в общеобразовательных организациях, финансируемых из областного и (или) местных бюджетов, организуют выдачу продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей, семей получивших государственную социальную помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 11.11.21

На трассе Тюмень – Ханты-Манскийск произошло смертельное ДТП. / В Тюмени выявили еще один очаг заболевания коронавирусом. / За сутки коронавирусом в Тюменской области заболели 346 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»