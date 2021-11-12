Пьяный тюменец насмерть сбил на тротуаре женщину

Шесть лет проведет в колонии 36-летний водитель BMW за пьяное ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. 7 апреля 2021 года 36-летний пьяный тюменец за рулем BMW не справился с управлением автомобилем, который отбросило на тротуар. Иномарка снесла металлическое ограждение и сбила 72-летнюю бабушку. Ее доставили в больницу, но на следующий день она скончалась от полученных травм.

Водитель будет отбывать наказание в колонии-поселении. Суд также лишил его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года 11 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу сына и дочери погибшей более 1,5 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Тюмень, Александр Непомнящий

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